«A Vicenza una ragazza è stata minacciata e picchiata perché ha “osato” scattare delle foto a un nordafricano mentre faceva i propri bisogni in strada. Per quanto ancora dobbiamo assistere a queste scene di degrado e violenza? La mia solidarietà alla vittima e pena esemplare per questo delinquente»: Giorgia Meloni commenta così, sulla sua pagina Fb, un increscioso fatto du cronaca avvenuto nella tarda mattinata di domenica e ripeortato sua dalla stampa locale dia dalla stampa nazionale, «Una mamma di 33 anni, che abita in zona, – si legge sul Messaggero -è stata spintonata e insultata da un migrante di origine nord-africana, di età compresa tra 20 e 25 anni, che si è poi dileguato tra le vie del quartiere». Certi fatti sono purtroppo all’rdine del giorno, in Italia, ma buonisti e “anime belle” varie continuano a dire che il nostro vero problema è il “razzismo”.