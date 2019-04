«Non so dove andare», Morgan disperato: Asia Argento gli ha fatto pignorare la casa

Casa pignorata e messa all’asta per Morgan. Ma come ci è finito l’ex leader dei Bluvertigo in questa situazione? “Ho fatto la quadratura del bilancio con gli alimenti per le mie bambine. A un certo punto non ho più potuto sostenere queste spese perché non mi avevano pagato. Ho scritto alle signore (Asia Argento e Jessica Mazzoli con cui ha avute le figlie Anna Lou e Lara, ndr) per spiegare che non è che non volessi pagare e… Hanno fatto il pignoramento della casa”, ha raccontato l’artista, tra i coach della nuova edizione di ‘The Voice’, all’inviato di Striscia la Notizia Valerio Staffelli che gli ha consegnato il Tapiro d’oro.

Dovrà lasciare casa entro il 30 aprile

Morgan ha poi condotto Staffelli in un tour dell’abitazione, che dovrà lasciare entro il 30 aprile. E alla domanda su dove andrà a vivere dopo il pignoramento, Marco Castoldi ha risposto: “Non lo so, immagino che la strada sia grande. Lo spazio c’è, ci sono i prati… Non ho casa”. Staffelli allora domanda: “Ma la casa venduta sanerà i debiti?”. “Assolutamente no – ha ripsosto il cantautore – Continuerò a essere perseguitato finché non morirò”. Morgan inoltre precisa che il motivo principale per cui è indebitato è “la gestione del mio denaro da parte di uno che lo ha gestito in modo fallimentare, dandosela poi a gambe”.