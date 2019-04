‘Ndrangheta, Klaus Davi insegue un killer: «Gli ho visto dare istruzioni ai giovani» (video)

Il massmediologo Klaus Davi ha preso carta e penna e ha scritto al sindaco Pd di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà. Lo

riporta il quotidiano Gazzetta del Sud. «Sono tra i pochi, pochissimi che si reca puntualmente nei territori di ‘Ndrangheta. Ci sono andato qualche giorno fa per i miei servizi per Tgco24 e cosa vedo? Il killer Molinetti che dava istruzioni ai ragazzi del quartiere, presumo non impartendo rudimenti di “educazione civica…”. Auspico sempre che dietro il calligrafismo giuridico lo Stato sia anche intelligente… Siccome ad Archi è in grado di offrire solo miseria e degrado forse chi lo rappresenta dovrebbe porsi delle domande… Per esempio, è un buon risultato affidare questi ragazzi a un killer della ‘Ndrangheta negando loro di poter giocare a calcio? E il banale interrogativo che mi pongo e che rivolgo al sindaco di Reggio Calabria. Ho la sensazione che ci siano minori di serie A e di serie B». Klaus Davi non esclude ulteriori iniziative a favore dei minori discriminati. Klaus Davi ha poi pubblicato un video che lo riprende mentre insegue Molinette che però riesce a scappare a tutta velocità.