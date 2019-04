Nasce “Globo Sicilia”. L’ideatore è l’attore e regista palermitano Angelo Faraci

Angelo Faraci, regista e attore palermitano è una giovane mente geniale, un nome risonante nel panorama nazionale cinematografico, ideatore di “Globo Sicilia”, il quale dopo un lavoro accurato di 6 anni è riuscito a costituire una realtà dalle basi solide, estesa a macchia d’olio in ogni angolo e scorcio della Sicilia. La nascita di questa realtà da parte di Faraci è stata definita proprio “Globo Sicilia”, poiché va proprio a inglobare tutti i siciliani da ogni luogo e città all’interno dell’agenzia e del contesto proprio rappresentato da quest’ultimo, “Ancora cinematografica / I Meligrani”, agenzia, che vede a capo e fondatore proprio Angelo Faraci e come presidente Christian Meli, un giovane imprenditore di Caltanissetta.

Il significato di “Globo Sicilia”

La novità di “Globo Sicilia” non è solo avere gente infinita in tutta quanta l’isola, in quanto ciò sarebbe troppo scontato, ma nell’avere innumerevoli appoggi e svariate realtà logistiche in ogni settore e ciò in stretta simbiosi con quest’ultimo: parliamo di comuni siciliani, giovani imprese siciliane, esercizi commerciali, società di beni, associazioni, ecc. L’idea di Angelo Faraci, partorita dalla sua esclusiva passione per il cinema, è portare fuori dai confini della faticosa ma anche tanto generosa terra di Sicilia, santuario dei suoi set cinematografici, il turismo e l’economia affinché la terra di Trinacria possa divenire motivo di attrazione e di crescita per tutti coloro che con grande difficoltà continuano ancora a impegnarsi e sperare in un rilancio della terra di Sicilia.