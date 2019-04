Napoli, donna tenta il suicidio dalla finestra dell’ospedale: miracoloso salvataggio (video)

Drammatico salvataggio all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli per una donna, madre di un piccolo paziente, che ha tentato di togliersi la vita lanciandosi da una finestra al quarto piano dell’edificio. Le immagini del salvataggio, effettuato da parte di un uomo, probabilmente il marito, che ha cinturato la donna con un braccio ed è riuscito a trascinarla all’interno, sono state diffuse su Facebook dal consigliere regionale campano dei Verdi Francesco Emilio Borrelli, che in secondo momento ha deciso di eliminare il post assecondando “i molti che me l’hanno chiesto perché il video era ritenuto molto forte”.

La donna è stata salvata e sta bene. Inspiegabili i motivi del gesto. In basso il video postato su YouTube da Cronache della Campania.