Napoli, degrado a luci rosse: donna straniera gira nuda nella zona della stazione (video)

Nel degrado della stazione centrale di Napoli, zona Vasto, invasa da immigrati e in balìa della sporcizia e dei mercatini abusivi, spunta anche una donna straniera che gira indisturbata, nuda, tra le auto e i passanti, sotto lo sguardo dei passanti e delle forze dell’ordine. Coperta solo da una sciarpa nera, la donna nuda balla nel traffico e prova ad entrare in un taxi. Una storia di degrado, solitudine e disperazione che si consuma in piazza Garibaldi. Il video, che sta facendo il giro del web, è stato diffuso dalla pagina Facebook del Comitato Quartiere Poggioreale. Nel video si possono sentire chiaramente le risate divertite di chi riprendeva il folle gesto della clochard che probabilmente aveva bevuto troppo.