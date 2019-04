Meloni: «Non si gioca sulla pelle dei romani. Voterò il Salva Roma»

Non si gioca sulla pelle di Roma e dei romani. Sulla norma che alleggerisce il debito di Roma e che divide nel profondo il governo gialloverde, Giorgia Meloni, non ha dubbi, si schiera con la Capitale: «Siamo pronti a votare il provvedimento in Parlamento – dice la presidente di Fdi in un’intervista al Messaggero – e non capisco la posizione della Lega: su questi temi mi sembrava che avesse fatto importanti passi avanti…». dice profondamente perplessa la presidente di FdI. Che aggiunge: «Una premessa: da romana e patriota ho apprezzato moltissimo il lavoro di Matteo per trasformare la Lega da partito secessionista a nazionale», ma su questo provvedimento, dice la Meloni, «non mi è chiaro perché la Lega si metta di traverso. Di sicuro, questa posizione la riporta indietro. Non a caso Roberto Maroni ha twittato la foto di un vecchio manifesto della Lega Nord: basta tasse, basta Roma. Non vorrei che si stesse giocando sulla pelle di Roma una resa dei conti all’ interno della maggioranza. Ecco perché se la norma è questa io la voto, anche se la Lega non la condivide».

«Difendere Roma è sempre legittimo»

Giorgia Meloni la materia “romana” la conosce bene. «In questa vicenda le responsabilità sono di tutti -dice-. A partire dai 5 Stelle che rifiutarono i poteri della Regione, perché sono incapaci». Salvini, le fanno notare, dice che Roma è mal governata e che non si possono fare regali alla Raggi. Ribatte la Meloni: «Si sbaglia, ci sono argomenti che non si possono più rimandare, il sindaco non può essere un alibi. Bisogna partire da una visione. Lo dico con uno slogan: per Roma la difesa è sempre legittima. Purtroppo, invece, ci troviamo ormai spesso davanti una narrazione internazionale che punta denigrare la nostra Capitale per portare acqua al mulino di altri Paesi».