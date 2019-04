Meloni annuncia l’ingresso in FdI del deputato ex M5S Salvatore Caiata (video)

Giorgia Meloni ha annunciato il passaggio a FdI dell’ex M5s Salvatore Caiata, che si è iscritto al gruppo parlamentare della Camera di FdI. “E’ l’ulteriore dimostrazione della nostra crescita e della capacità di Fratelli d’Italia di guardare oltre confini della destra tradizionale”, ha aggiunto la Meloni.

L’incoerenza del M5S

“Caiata è un imprenditore di assoluto successo, ha scelto Fratelli d’Italia per il radicamento dimostrato in Basilicata ma anche per l’attenzione rivolta da FdI al mondo produttivo, a chi crea lavoro”, ha spiegato ancora Meloni. A proposito dell’articolo 67 della Costituzione e della proposta di modifica da parte del M5s, la presidente di FdI ha spiegato: “Si può discutere, vediamo la proposta del governo e discuteremo nel merito. Quello che è importante è vincolare il parlamentare all’impegno preso con i cittadini sui contenuti non sull’adesione ai partiti. E’ il tema del M5s, che fa eleggere i deputati per fare una cosa e poi pretende di fare altro”.