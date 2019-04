Marine Le Pen intravede un futuro sovranista per l’Ue, «Vincerò le elezioni e insieme a Matteo Salvini cambieremo l’Unione europea» La leader di Rassemblement National lo afferma in una intervista a la Repubblica. «Se non arriverò in testa alle europee – avverte Le Pen – sarà una delusione, lo ammetto. Ricordo però che dopo le presidenziali tutti ci davano per morti e sepolti. E invece non siamo messi poi così male». Dalla sua agenda da qualche tempo è però scomparsa la tentazione “Frexit”, ovvero un piano per portare Parigi fuori dall’Unione Europea come sta giàò accadendo dall’altra parte della Manica con Londra impegnata in un braccio di ferro con Bruxelles: «La scelta era tra sottometterci all’Unione europea, o lasciarla. Ora sono emersi movimenti politici che condividono la nostra visione, alcuni di loro sono addirittura al potere come l’Italia. Quindi esiste l’opportunità storica di trasformare l’Ue dall’interno».

«Costituiremo il gruppo più forte in Europa»

Il punto più forte dell’intervista è quando la leader della destra francese spiega qual è il piano per il fronte sovranista che sta cercando di costruire con l’aiuto di Matteo Salvini: «Abbiamo incaricato Matteo Salvini di avviare i contatti necessari per costituire il gruppo più grande possibile. Ci sta lavorando. Il risultato finale lo conosceremo solo dopo il voto, quando si passerà alla conta»sa. Le elezioni del 26 maggio dunque diventeranno anche un banco di prova per tutto il fronte sovranista che dovrà misusarsi con le urne. La nuova Europa che potrebbe nascere dovrà fare i conti con gli assetti della geopolitica internazionale e dovrà guardare sia agli Stati Uniti che alla Russia di Putin. Su questo punto la Le Pen assicura: “Vogliamo avere buone relazioni sia con Mosca che con Washington…“.