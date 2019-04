L’ex stella argentina e attuale allenatore di calcio Diego Maradona è stato multato per aver dedicato una vittoria della sua squadra al presidente venezuelano Nicolas Maduro, come riferito dalla Federcalcio messicana. Maradona ha detto il 31 marzo che dedicava la vittoria per 3-2, nella seconda divisione messicana, dei Dorados de Sinaloa sul Tampico a “Nicolas Maduro e tutto il Venezuela, che sta soffrendo” e ha accusato gli “Yankees” statunitensi di tentare di interferire negli affari interni del paese.

Violato il “codice etico” delle federazione messicana

Maradona sarà “sanzionato” con una “multa economica” per aver violato il codice etico della federazione, ha spiegato la Federazione. Il codice gli imponeva di rimanere politicamente neutrale. La federazione non ha reso noto a quanto ammonterebbe la sanzione. Maradona, 58 anni, ha avuto stretti rapporti con il governo venezuelano nel periodo 1999-2013 con il predecessore di Maduro, Hugo Chavez. L’anno scorso, dopo un discorso di Maduro ad una manifestazione elettorale nella capitale Caracas prima delle controverse elezioni presidenziali del paese, l’eroe della Coppa del Mondo 1986 è apparso sul palco sventolando una bandiera venezuelana e ballando con la musica di una band.