Manifesto con Berlusconi svenuto. L’ultima figuraccia targata M5S fa vergognare pure Di Maio

Una “grafica vergognosa”, i 5 Stelle “si scusino per questa vergogna”. A chiederlo è Sestino Giacomoni di Forza Italia dopo che oggi sul profilo Instagram del Movimento 5 Stelle è stata utilizzata una foto di Silvio Berlusconi, accasciato tra le braccia di alcuni collaboratori. È un’immagine del 2006 quando, durante un comizio a Montecatini, il Cavaliere ebbe uno svenimento. La foto – poi rimossa su richiesta del capo politico M5S – è stata utilizzata per commentare la reazione che avrebbe Fi ai dati positivi della produzione industriale secondo i 5 Stelle.

«Questa vergognosa grafica – attacca Giacomoni – è stata pubblicata sul profilo ufficiale del Movimento 5 Stelle. Lo stesso Movimento 5 Stelle che 6 mesi fa, il 2 ottobre 2018, prevedeva una crescita del 2.0%, parlava di boom economico e di anno bellissimo e che giusto oggi ha confermato nel Def di prevedere una crescita dello 0.2% (se tutto va bene). Non si preoccupino i grillini, il Presidente Berlusconi è in forma e Forza Italia è stata determinante per far vincere il centro destra in tutte le Regioni chiamate al voto nell’ultimo anno».