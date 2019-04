«Mamma fa troppo sesso!»: i figli di una 85enne denunciano l’amante

Mamma fa troppo sesso. Per questo i figli di una 85enne, residente in Valconca, nel riminese, hanno sporto denuncia contro l’amante -anch’egli ultraottantenne- della donna, perché testuale: “nostra madre, che ha 85 anni, fa troppo sesso con un uomo, suo coetaneo. Lui si approfitta di lei che ha anche seri problemi di salute“. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, a cui i figli della coppia si sono rivolti, la vicenda ha inizio circa due anni fa, quando i due amanti, già da tempo conoscenti, iniziano a frequentarsi. L’amicizia diventa perciò una relazione, con continue frequentazioni nella casa di lei e soprattutto in camera di letto. Preoccupati per la situazione, e per la salute della donna, che secondo loro soffrirebbe di un eccesso di libido, fino a non ricordarsi di quanto accaduto in camera da letto, i figli tentano di arginare la relazione tra i due – con rapporti sessuali anche più di una volta al giorno, grazie al viagra, tanto da essere ‘scoperti’ anche dalla nipotina di lei – assumendo una badante. Mamma e amante però non si danno per vinti. La passione è più forte e non produce i risultati sperati: appena la badante si allontanava di casa, l’uomo tornava dall’amante e i due ricominciavano da capo. Ecco che perciò, i figli della 85enne si sono rivolti ai carabinieri di Rimini e la denuncia è stata girata alla Procura, a cui spetterà il compito di valutare se esistano i presupposti di uno dei reati ipotizzati: stalking, circonvenzione di incapace e violenza sessuale. Ma se non dovessero ravvisarsi reati, i due amanti focosi -nonostante i figli- sarebbero del tutto liberi di dar sfogo alla loro passione.