Lollobrigida: «FI difende Tajani? Vuol dire che ha le idee confuse sull’Europa»

“Per cambiare l’Europa in profondità occorre demolirla, rifondarla e ricostruirla, come ha detto oggi il presidente Giorgia Meloni. E affinché questo possa accadere gli italiani non possono che affidarsi a Fratelli d’Italia. Qualcuno metta ordine alle confuse idee di Forza Italia, che a parole dice di voler cambiare l’Europa ma nei fatti candida e difende Antonio Tajani, durante la cui presidenza non vi sono fatti o atti che possano anche solo far supporre la volontà di modificare la rotta”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, dopo le reazioni di FI alle parole della leader Fdi Giorgia Meloni pronunciate dal palco del Lingotto. “L’attuale modello in mano agli euroburocrati -aggiunge- è il frutto di governi nazionali deboli come i nostri e di rappresentanti italiani a Bruxelles disinteressati a difendere gli interessi nazionali o incapaci di farlo. Da Fratelli d’Italia partirà il rinnovamento europeo e da noi passerà anche la ricostruzione dell’area dei conservatori, per dar vita il prima possibile a un vero governo sovranista che operi nell’interesse della Nazione”.