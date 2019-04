Le lasciano una pinza nell’addome dopo il cesareo. Blitz dei Nas all’ospedale di Napoli

Viene sottoposta a taglio cesareo ma le lasciano una pinza chirurgica nell’addome. L’episodio gravisimo (che ricorda la canzone “Italia sì, Italia no” di Elio e le Storie tese sui vizi nazionali) è successo sabato scorso, il giorno prima di Pasqua, nell’ospedale Loreto Mare di Napoli. Il giorno successivo, domenica, la donna, che ha 49 anni, è stata sottoposta a un secondo intervento chirurgico per rimuovere l’attrezzo chirurgico. A denunciare l’accaduto ai carabinieri del Nas (coordinati dal maggiore Gennaro Tiano) è stato il commissario della Asl Napoli 1 centro, da cui dipende il Loreto Mare, Ciro Verdoliva. In mattinata nel corso di un blitz in ospedale i militari del Nas hanno sequestrato la cartella clinica per le indagini.