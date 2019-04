“L’Amore strappato” batte Fazio in share, Tognazzi polemico: «Troppi spot» (video)

È una storia difficile, un pugno nello stomaco. L’Amore strappato, fiction in onda la domenica su Canale 5, sta appassionando il pubblico. Ci sono tutti gli elementi per il successo: è tratta da una vicenda realmente accaduta, ci sono la Ferilli e Decaro protagonisti, c’è Ricky Tognazzi non solo dietro le quinte ma anche nelle vesti di attore. Ansia, lacrime e rabbia si mescolano sapientemente. E i risultati ci sono, sfiorati i quattro milioni di telespettatori. Anche la seconda puntata ha vinto in termini di share: 16,8% contro il 15,0 ottenuto da Fazio su Rai1.

Non manca però un pizzico di polemica. E ad alzarla è proprio Ricky Tognazzi. L’attore e regista ha manifestato una certa insofferenza per via dell’elevato numero di spot pubblicitari che hanno di fatto spezzettato il racconto. E le emozioni non vanno spezzettate. «Ma la pubblicità così? Che colpo», ha cinguettato Ricky aggiungendo l’hashtag #leemozionistrappate e innescando un dibattito ancor più vivo poco dopo quando ha commentato: «Non ci credo, ancora pubblicità. Ma quanti stacchi ci sono?».

L’Amore strappato, il video di Mediaset play tratto da Youtube