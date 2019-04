La regina Elisabetta compie 93 anni il giorno di Pasqua: ai poveri 93 sacchetti con monete d’argento

La regina Elisabetta compirà 93 anni il giorno di Pasqua. Come riporta il giornale People , la sovrana britannica (nata il 21 aorile 1926) ha distribuito per l’occasione, ai poveri, sacchettini di monete in quantità pari alla sua età. Si tratta del rito idel “Maundy Money”, in italiano “denaro benedetto”. Il prossimo 21 aprile, Elisabetta compirà 93 anni. Per questa ragione regalerà a 93 donne e 93 uomini due sacchettini. Uno rosso contenente una moneta da 5 sterline coniata per il 200esimo anniversario della nascita della Regina Vittoria e una moneta da 50 penny con il volto di Sherlock Holmes e un sacchettino bianco con monete in argento per un valore di 93 penny.