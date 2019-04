La rabbia di Fontana: «Dal M5S troppi insulti, se pensano di continuare così…»

Sono ai ferri corti. Gli attriti tra Lega e M5S non finiscono mai e, terminato tra polemiche e falsità il congresso delle Famiglie a Verona, il ministro leghista per la Famiglia, Lorenzo Fontana, si sfoga: «Nell’ultimo mese sono stato più insultato dai 5 Stelle che dalle opposizioni: ci accusano di essere nemici delle donne e ci danno dei fanatici». «Forse – aggiunge – non hanno più a cuore lo stare al governo del Paese. È evidente che se qualcuno continua a provocare, significa che vuole una reazione».

Fontana: «Non si può lavorare con chi ti insulta»

Non usa perifrasi Fontana: «Difficile andare avanti a lavorare con chi ti insulta» – Intervistato da Il Corriere della Sera, Fontana ammette: «La cosa che mi ha dato più fastidio è che ci abbiano dipinto come dei nemici delle donne, gente che le vorrebbe segregare in casa e togliere loro dei diritti. Ho persino letto una dichiarazione di Luigi Di Maio in cui diceva che qualcuno nega il tema della violenza sulle donne. Questo è un insulto deliberato. Difficile andare avanti a lavorare con chi ti insulta».

L’accusa a Spadafora «Tu dormivi»

Poi replica al sottosegretario Vincenzo Spadafora, che domenica, ospite di Lucia Annunziata, ha accusato il ministro Fontana di non aver fatto nulla per la famiglia, in realtà: «Spadafora dice che non abbiamo fatto nulla per le famiglie? Forse dormiva». Replicando al sottosegretario, Fontana va giù duro: «Di certo, per i problemi di finanziaria, non tutto quello che vogliamo fare concretamente per le famiglie siamo già riusciti a farlo. Come promemoria per Spadafora, gli ricordo che noi abbiamo tentato di mettere qualcosa anche nel reddito di cittadinanza senza aver trovato da parte loro una grande sensibilità. Detto questo: c’è l’incentivo alla natalità che prevede assegni tra i 960 e i 1920 euro (e il 20% in più dal secondo figlio), l’aumento del 50% agli incentivi per gli asili nido, il congedo di paternità fino ai sei giorni. E poi, il finanziamento più interessante di tutti: i 100 milioni del fondo famiglia».

Famiglie, c’è stato un «processo alle intenzioni»

Fontana non ha digerito le polemiche intorno al Congresso delle Famiglie di Verona. «Il punto è – spiega – che c’è stato un processo alle intenzioni pazzesco. Sono state date per acquisite posizioni nonostante fossero state esplicitamente smentite dagli interessati. E hanno continuato a circolare come fossero vere. Io posso dire che tra i relatori non ho sentito nulla di quello che si è letto sui giornali. Il problema è che queste cose venivano riprese da coloro che dovrebbero lavorare con te per il governo di questo Paese con deliberata volontà di provocare».