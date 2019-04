La Juventus brucia in Borsa 300 milioni di euro per la sconfitta con L’Ajax

Chiude con un calo del 17 per cento in Borsa il titolo della Juventus bruciando in una sola seduta borsistica 300 milioni di euro di capitalizzazione.

E’ l’effetto-Ajax in una giornata amarissima per la squadra di Andrea Agnelli, che paga così, con il titolo a 1,39 euro, l’eliminazione dalla Champions League, imposta dalla rivale olandese.

In termini di volumi, sono passati di mano circa 81 milioni di “pezzi”, praticamente l’8 per cento del capitale.

Se avesse passato il turno ai quarti di finale, la squadra avrebbe incassato 12 milioni di euro, secondo quanto prevede il regolamento della Uefa.

Nel caso in cui, poi, la Juventus fosse arrivata in finale vincendo la coppa, l’incasso potenziale sarebbe stato complessivamente di 34,5 milioni di euro circa.

Senza contare i proventi che la società avrebbe ottenuto con la vendita dei biglietti nella prossima semifinale, 5-6 milioni di euro potenziali.

Questa mattina il titolo Juventus non era stato ammesso in apertura e quando aveva aperto gli scambi era crollato del 21 per cento fino ad essere sospeso. Dopodiché, a circa 30 minuti dall’avvio, cedeva circa il 18 per cento.

In via teorica il titolo Juventus era arrivato a perdere fino al 25 per cento bruciando, nel complesso, 500 milioni di capitalizzazione, scendendo da 1,7 miliardi a 1,3 miliardi di euro.

All’origine delle vendite la scommessa degli investitori che, a ridosso della vigilia della partita con l’Ajax, persa per 2 a 1 a Torino, avevano puntato sul passaggio del turno. Perdipiù su un’azione che, nel solo ultimo mese, era salita di circa il 38 per cento.

Ma, nonostante il tonfo di oggi, le performance del titolo Juventus sul medio e lungo periodo non sono per nulla negative.

Mantiene ancora un +20 per cento di guadagno a sei mesi e, addirittura, un +124 per cento in un anno.

Quel che è certo è che, ora, l’uscita di scena dalla competizione più prestigiosa verrà a far mancare dalle casse della Juventus circa 93 milioni di introiti previsti.