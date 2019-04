“La figlia di Vercingetorige”: svelato il nuovo titolo di Asterix per i 60 anni del fumetto

Il nuovo fumetto di Asterix, il trentottesimo della serie dedicata al personaggio ideato nel 1959 dallo sceneggiatore René Goscinny e dal disegnatore Albert Uderzo, si intitolerà “La fille de Vercingétorix”. L’albo uscirà il prossimo 24 ottobre in Francia e in altri 40 Paesi per festeggiare i 60 anni della nascita dell’irriducibile eroe dei Galli, con una tiratura iniziale prevista di 5 milioni di copie. In Italia il fumetto sarà pubblicato da Panini Comics il 30 ottobre con il titolo La figlia di Vercingetorige.

Il titolo è stato svelato oggi dalle Éditions Albert René (gruppo Hachette), che pubblica gli albi di Asterix nel mondo francofono. La prossima storia segna la quarta collaborazione del duo formato da Jean-Yves Ferri (ai testi) e Didier Conrad (ai disegni), dopo “Asterix e i Pitti” del 2013, “Il Papiro di Cesare” del 2015 e “La corsa d’Italia” del 2017 (realizzati con la supervisione di Albert Uderzo). Ferri e Conrad sono gli “eredi” da sei anni della saga a fumetti e i continuatori dell’impresa di Uderzo, oggi 91ennne (Goscinny è scomparso dal 1977). E proprio l’ombra di una giovane donna, con le braccia incrociate e i capelli intrecciati, comparità sulla copertina dell’albo; alla fine della sua lunga treccia, c’è un piccolo nodo, lo stesso indossato da Obelix alla fine dei suoi capelli.