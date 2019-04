La Brexit di Halloween, proroga al 31 ottobre. Macron mastica amaro

La montagna ha partorito un topolino. Ci sono volute otto ore per decidere un rinvio della Brexit.Un compromesso. Ue e Regno Unito hanno concordato una proroga flessibile fino al 31 ottobre. L’hanno già ribattezzata “la Brexit di Halloween”. Questo significa ulteriori sei mesi per il Regno Unito «per trovare la migliore soluzione possibile», ha scritto su Twitter il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk. Mastica amaro Emmanuel Macron, sostenitore di una proroga breve. Una linea intransigente che si è scontrata contro l’asse Merkel. Conte.

Otto ore di lavori

Otto ore di lavori per dare sei mesi di nuovo ossigeno a Theresa May e permetterle così di cercare una maggioranza per l’Accordo di divorzio a Westminster, evitando lo sfacelo di una separazione traumatica. Donald Tusk, rivolgendosi ai Comuni ha detto «che ora hanno la partita nelle vostre mani», e che grazie all’elemento di flessibilità introdotto nella proroga potrebbero uscire a stretto giro, mettendo fine alla coabitazione forzata con l’Ue. Condizione posta dall’Unione per ottenere la proroga: la partecipazione della Gran Bretagna alle elezioni Europee, pena trovarsi catapultata fuori dal blocco senza un accordo, il primo giugno.

Juncker a muso duro contro Macron