La bomba dei Boomdabash: “Que Te Enamores”, remix di “Per un milione” (video)

I Boomdabash raddoppiano. È uscita Que Te Enamores su Spotify, ITunes e su tutte le principali piattaforme digitali. È la speciale versione remix del brano Per un Milione grande successo dell’ultimo Festival di Sanremo. Il brano è già piombato su Youtube. Featuring Cupido & Portusclan El Tigre, due tra i più apprezzati giovani artisti della scena latina e cubana. Que Te Enamores è una fresca esplosione di energia in perfetto stile Boomdabash. Il brano – dichiara la band – nasce dall’incontro con Cupido e Portusclan El Tigre due giovani artisti cubani di grande talento che ci hanno contattato spontaneamente. Non li conoscevamo ma appena abbiamo sentito la bozza del provino siamo rimasti da subito colpiti e abbiamo deciso di lavorare insieme a quest’inedita versione remix. Il brano si è sposato benissimo con la lingua spagnola risultando perfetta evoluzione di Per un milione nelle sue mille sfaccettature con delle sonorità più latine che rimandano al reggaeton». Grazie ad un sound travolgente capace di catturare sin dalle prime note Que Te Enamores è così destinata a scatenare solo good vibes che ci faranno ballare per tutta l’estate.

Boomdabash, “Per un milione”

supera i 33 milioni di views

Nel frattempo continua l’irrefrenabile successo di Per un milione nella sua versione originale. Il brano già certificato disco di platino dalla Fimi/Gfk per aver superato oltre 50.000 copie vendute continua a impazzare su Spotify con milioni di stream balzando alla numero 1 della Top 50 Italia su Spotify, mentre il videoclip del brano su Vevo ha già superato oltre 33 milioni di views.. La hit della band salentina continua inoltre ad essere tra i singoli più trasmessi dalle emittenti radiofoniche nazionali, rimanendo della top 10 tra i brani più richiesti e suonati dalle radio. La band presto sarà pronta a stupire live con l’attesissimo Boomdabash & Friends, il concerto – evento che si terrà all’Alcatraz di Milano il prossimo 9 maggio con numerosissimi ospiti ed amici ”Boomdabash & Friends” è lo straordinario evento live con il quale i Boomdabash festeggeranno insieme al loro pubblico i loro primi 15 anni di carriera. Uno show che si preannuncia epico in tutti i sensi, un concerto che prevederà un set up di palco unico e completamente rinnovato pieno di luci colori ed effetti scenografici ad hoc per la speciale occasione. Uno show che vedrà alternarsi sul palco i migliori protagonisti della musica italiana, amici e colleghi che hanno condiviso con i Boomdabash i successi degli ultimi anni. Attraverso l’inarrestabile carica che li contraddistingue da sempre sul palco, i Boomdabash sono pronti a far ballare il pubblico e a stupire con numerose sorprese ed effetti speciali.