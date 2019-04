Juncker ne combina un’altra: con la torcia rischia di dar fuoco a una first lady (video)

Inarrestabili le gaffe di Jean-Claude Juncker. Ne combina una dopo l’altra. Stavolta in Ruanda, dove il presidente della Commissione europea, con una torcia tra le mani, si è spostato pericolosamente verso il viso di Jannette Kagame, la moglie del presidente ruandese Paul Kagame. Il tutto è accaduto durante la commemorazione dei 25 anni della guerra civile, quando ci fu lo scontro tra due etnie (i Tutsi e gli Hutu) che provocò un milione di morti. La cerimonia prevedeva che Juncker accendesse anche lui la cosiddetta Luce del Ricordo con una torcia. Il presidente della Commissione Ue, però, ha avvicinato la torcia al viso della first lady e fortunatamente un’addetta alla sicurezza gliel’ha strappata dalle mani. È l’ennesima gaffe di Juncker che, in varie puntate delle sue storiche figuracce, ha chiamato dittatore Orban, si è presentato in una conferenza stampa con due scarpe diverse e non ha mai smentito di fare colazione con il cognac.

Il video di Tdp tratto da Youtube