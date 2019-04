Internet of things, il mercato italiano continua a crescere: i settori più forti

Il mercato italiano dell’Internet of things continua a crescere a ritmi sostenuti anche nel 2018, raggiungendo il valore di cinque miliardi di euro, con un aumento del 35% rispetto al 2017, spinto sia dalle applicazioni che sfruttano la tradizionale connettività cellulare (2,8 miliardi di euro, +27%), sia da quelle che utilizzano altre tecnologie di comunicazione (2,2 miliardi, +47%). Emerge dalla ricerca dell’Osservatorio Internet of things della school of management del Politecnico di Milano. L’Internet of things è una possibile evoluzione dell’uso della Rete: gli oggetti (le “cose”) si rendono riconoscibili e acquisiscono intelligenza grazie al fatto di poter comunicare dati su se stessi e accedere ad informazioni aggregate da parte di altri. Le sveglie suonano prima in caso di traffico, le scarpe da ginnastica trasmettono tempi, velocità e distanza per gareggiare in tempo reale con persone dall’altra parte del globo, i vasetti delle medicine avvisano i familiari se si dimentica di prendere il farmaco. Tutti gli oggetti possono acquisire un ruolo attivo grazie al collegamento alla Rete.

Internet of thing, il confronto con gli altri Paesi