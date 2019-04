In un anno catturati 13 latitanti e arrestati 24 estremisti. 126 gli espulsi

Sono 13 i latitanti catturati nel 2018: otto di questi sono stati arrestati all’estero e due rientrano nell’elenco dei latitanti pericolosi. Sono i dati di attività relativi al 2018 diffusi in occasione del 167esimo anniversario della fondazione della polizia che riguardando l’attività del Servizio Centrale Operativo, delle Squadre Mobili e dei commissariati. Le persone arrestate nel 2018 dalla polizia sono in tutto 5.173: di queste 990 sono stranieri. La maggior parte degli arrestati sono albanesi e nigeriani. Tra le nazionalità straniere maggiormente colpite dai provvedimenti restrittivi si evidenziano quelle albanesi (214) e nigeriane (202), marocchine (171), romene (88) e tunisine (58). Diverse sono state le indagini contro la criminalità mafiosa, con l’arresto di 1.293 soggetti. Particolare interesse è stato rivolto anche all’aggressione dei patrimoni della criminalità, con il sequestro e la confisca di beni per un valore complessivo stimato in oltre 150 milioni di euro. Nell’ambito del traffico e della tratta di esseri umani

