In ripresa il mercato immobiliare: i tempi di vendita si riducono. Soprattutto a Milano e Bologna

I tempi di vendita degli immobili continuano ancora a diminuire segnale questo che il mercato immobiliare si sta velocizzando. E’ quanto rileva il Centro Studi Tecnocasa. Tra le motivazioni il prezzo dell’immobile in vendita in linea con la disponibilità di spesa dei potenziali acquirenti e, soprattutto nelle metropoli, l’offerta in diminuzione che ha velocizzato le decisioni di acquisto. Sono state prese in considerazione le grandi città, i rispettivi hinterland e i capoluoghi di provincia a gennaio 2019. Gli ultimi dati dicono che nelle grandi città le tempistiche di vendita sono di 129 giorni contro 136 giorni registrati un anno fa.

