Immigrato tenta di accoltellare le guardie giurate. Salvini: «Pazzesco». Ecco il video

Matteo Salvini posta sulla sua pagina Facebook un impressionante video di un immigrato tunisino che ha seminato il panico in un bar di Pachino, nel Siracusano. E commenta: “Filmato pazzesco, grazie a chi ha documentato. Il “signore” del video, che ha seminato il panico in una tabaccheria di Pachino (Siracusa) tentando poi di accoltellare delle guardie giurate, è stato arrestato e condotto al centro per il rimpatrio di Caltanissetta, da dove verrà espulso verso la Tunisia.

Altro che “Salvini troppo cattivo”… A mai più rivederci! #lapacchiaèfinita.

A quanto si apprende, Sabeur Ben Alì, tunisino, ha dato in escandescenze quando il barista gli ha rifiutato un’ennesima birra. Il tunisino che aveva già un decreto di respingimento ha allora iniziato a minacciare i presenti con un coltello, comprese due guarde giurate che erano intervenute attirate dal baccano.

https://www.facebook.com/salviniofficial/videos/980524325488072/