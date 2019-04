Un intervento controcorrente, quello di Stefano Fassina, deputato di Leu e consigliere comunale della Sinistra per Roma. Ascoltato sulla vicenda di Torre Maura da Radio Cusano Campus, infatti, Fassina ha criticato i giornali che hanno definito razzisti, nei loro titoli, i residenti mobilitati per impedire l’arrivo nel quartiere di 70 rom.

“A Torre Maura – ha detto – c’è una. E l’altra questione è che le istituzioni pubbliche, a partire dal, dovrebbero evitare di caricare problemi sociali rilevanti. Proviamo a utilizzare spazi in centro per situazioni così difficili, probabilmente avremo meno difficoltà di rapporto con i residenti. Tra quelli che protestano a Torre Maura – continua – ci saranno sicuramenteci sono le solite strumentalizzazioniMa comunque il problema non cambia”.E aggiunge: “Ci sono problemi drammatici in troppe periferie romane.Dobbiamo fare progetti di integrazione che riguardano nuclei più ristretti di persone, soprattutto quando si tratta di persone a elevata difficoltà di integrazione. Usare un intero palazzo per un centinaio di persone crea inevitabilmente una situazione ad alta tensione sociale”.