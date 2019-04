«Il cibo uccide più del fumo»: uno studio svela quali sono gli alimenti più nocivi alla salute

“Mangiare male uccide più del fumo, della pressione alta e di qualunque altro fattore di rischio”. E’ lapidaria la conclusione di uno studio pubblicato su “The Lancet”, definito “l’analisi più completa degli effetti della dieta sulla salute”. Vi hanno contribuito oltre 130 scienziati di quasi 40 Paesi del mondo, coordinati da Ashkan Afshin dell’Institute for Health Metrics and Evaluation (Ihme) dell’università di Washington negli Usa. Secondo gli autori, a livello globale una morte su 5 è riconducibile a un’alimentazione scorretta – povera di cibi amici come i cereali integrali e i vegetali, e ricca di ingredienti poco sani fra cui sale e bevande zuccherate – e dunque un quinto dei decessi potrebbe essere evitato adottando una dieta salutare, che per gli esperti vrebbe in pratica l’impatto di un farmaco blockbuster.

Per continuare a leggere l'articolo abbonati oppure accedi