I talk show su La7? Plotoni di esecuzione contro chi ha tesi politicamente scorrette…

Come è noto, la sindrome di Stoccolma è quella particolare affezione dell’anima che induce la vittima a legarsi affettivamente al proprio aguzzino. Molti di noi sono colpiti dal morbo ancorché in forma mediatica. Da molto tempo continuiamo ad assistere davanti alla televisione ai talk show propinati da La7 con cadenza giornaliera che vedono protagoniste le tre Grazie della rete: Myrta Merlino con il suo “L’aria che tira”, Tiziana ( all’anagrafe Emerenziana) Panella, alla guida di Tagadà, e, da ultimo, l’inossidabile Lilli Gruber che conduce “Omnibus”.

Tali performances appaiono ripetitive per argomenti e schemi e i servizi che propongono attengono quasi sempre ad argomenti triti e ritriti supportati da video generalmente riciclati da altre trasmissioni e commentati dagli “ospiti” in studio. Si parla perlopiù di immigrazione e di antifascismo (bene), talvolta di misure economiche del governo (male) e in qualche caso di famiglia, omofobia e unioni civili (quasi sempre in maniera bizzarra).

Lo schema è sempre lo stesso: viene invitato un giornalista o un parlamentare contrario all’indirizzo della trasmissione e lo stesso viene messo contro un muro e affidato ad un collaudato plotone di esecuzione (sono quasi sempre gli stessi che saltellano da un programma all’altro), capitanato dalla conduttrice di turno.

Il risultato è scontato. Il malcapitato, quasi sempre in collegamento, viene crivellato da colpi di politicamente corretto, e sacrificato sull’altare dei desiderata della implacabile conduttrice. Può capitare che in rarissimi casi il gioco non funzioni e allora scatta l’interdizione nei confronti del reprobo, culminante nell’abbassamento dell’audio o nel subitaneo cambio di argomento.

Alla fine tutti felici e grande trionfo della democrazia televisiva. Bisognerebbe cambiare canale o al limite andare a pescare.

Se ci si prova si rischia di imbattersi in “Agorà” di Serena Bortone o nel programma denominato “ di Martedi” condotto da Giovanni Floris; in pratica dalla padella alla brace. Di pescare non se ne parla, neanche un lattarino. E così il morbo infuria.