I romani la prendono a ridere: diventa virale il video-parodia della Raggi sulla metro (video)

I romani la prendono a ridere: la metro A a singhiozzo e l’annuncio che in agosto partiranno i cantieri per rinnovare i binari fanno prevedere ai cittadini giorni neri per quanto concerne i trasporti. Ma la voglia di ironizzare sui disservizi si mantiene sempre alta: questo spiega la diffusione virale di un video-parodia in cui Virginia Raggi, doppiata nella sua intervista a Non è l’Arena, spiega il progetto del Campidoglio di chiudere tutte le stazioni della metro da Anagnina a Battistini. Un incubo che tra pochi mesi diventerà realtà…