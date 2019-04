Gli italiani innamorati di Belen si rassegnino: ricomincia la storia con De Martino…

Bagagli pronti. Biglietto aereo appena acquistato. L’indiscrezione si diffonde e i fan di Stefano De Martino e Belen Rodriguez gioiscono. Il loro viaggio, nel ponte di Pasqua, ha tutto il sapore della luna di miele bis. I due, che si definiscono ancora ex, stanno per partire. Destinazione Polinesia. Con loro, al seguito, ci sarà anche il piccolo Santiago (il figlio nato dal matrimonio finito qualche anno fa).

Ma adesso questo viaggio sta facendo tornare a galla la convinzione che il ritorno di fiamma tra l’ex ballerino di Amici e la showgirl possa essere qualcosa di più concreto di una semplice spifferata. Sono settimane, infatti, che non si parla di altro negli ambienti televisivi. C’è anche chi giura di aver rivisto di nuovo la fede al dito di Belen. Sarà vero?

Ma non servono altri dettagli per capire che tra i due il riavvicinamento ha riacceso quel feeling sepolto da alcuni anni dopo la storia d’amore tra Belen e Andrea Iannone, il super pilota di Moti Gp che la showgirl aveva conosciuto a Ibiza grazie a suo fratello Jeremias. Acqua passata. Adesso, Belen sembra aver ritrovato il sorriso con Stefano De Martino, a cui è stata legata a lungo con quel matrimonio celebrato tra copertine e servizi televisivi. I fan adesso aspettano il loro ritorno dalla Polinesia. Magari con la notizia ufficiale della loro reunion.