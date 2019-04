Un nuovo fronte si sta aprendo contro il patrimonio degli italiani: il Fmi torna a spingere per l’introduzione nel nostro Paese della tassazione sulla prima casa.La notizia la da’ Giorgia Meloni che sulla sua pagina Facebook invita tutti alla mobilitazione. Questo il post della leader di Fdi: «Secondo il Fondo Monetario Internazionale per sostenere i provvedimenti del Governo come Quota 100 occorre introdurre una tassa sulla prima casa. Appena gli indicatori economici vanno male gli avvoltoi della finanza puntano subito a colpire le proprietà private.

«Si rassegnino i signori del Fmi»

«Per noi -continua Meloni- la prima casa è un bene sacro e inalienabile, che non può essere oggetto di tasse o pignoramenti, a meno che non sia il proprietario a metterla a garanzia di un prestito. Si rassegnino i signori del Fmi, con Fratelli d’Italia in Europa nessuno metterà le mani sulle case degli italiani».