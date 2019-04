Gira armato di katana e minaccia i passanti. Immigrato fermato a Milano (video)

Un immigrato armato di katana ha seminato il panico in piazzale Ferrara a Milano. Solo l’immediato intervento dei finanzieri ha evitato il peggio: l’uomo ha prima nascosto l’arma sotto una macchina e dopo si è scagliato contro i finanzieri con un coltello. ‘Grazie ai finanzieri delle Fiamme Gialle che stamattina a Milano, in piazzale Ferrara, hanno rischiato la loro vita per fermare un immigrato nordafricano violento, che si aggirava per le strade del quartiere Corvetto minacciando i passanti con una spada, una katana, ed un coltello”, afferma Paolo Grimoldi, deputato della Lega e Segretario della Lega Lombarda. Per Grimoldi è stata evitata una “strage alla Kabobo”.