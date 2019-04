Giacomo Celentano racconta la sua vita. Il figlio del Molleggiato e Claudia Mori decide di farlo senza segreti, a cuore aperto. Apre le porte della sua casa e si collega con Eleonora Daniele e Storie italiane (programma leader del mattino di Rai1).

La rinascita

Il figlio del Molleggiato parla dei suoi genitori e, clamorosamente, dice: “Si è creata un’incomprensione, per quello che ti ho detto che son rimasto solo, ma questo era lo scopo di Dio”. Celentano jr parla di fede e ammette di essere tornato in buoni rapporti con i suoi genitori: “Quando sono guarito ci siamo capiti e i rapporti sono tornati al vecchio amore famigliare”, ha svelato in collegamento con sua moglie Katia (con la quale ha vissuto un lungo periodo di castità prematrimoniale). Ma un episodio cambia anche la sua vita: un’insufficienza respiratoria che gli cambia la vita. Arriva la guarigione, il momento della preghiera e la rinascita. Celentano jr non ha dubbi: la fede gli ha salvato la vita.

La forza della fede

“Il Signore venne in mio aiuto, ma lo fece creando terra bruciata attorno a me. Era questo il solo modo che avrei potuto capire. Dovevo comprendere questo, che avrei dovuto rivolgermi a Lui, e così ho fatto – racconta Celentano jr. È stata una sua grazia a guarirmi, la mia fede in Dio è diventata ancora più forte”, continua. “I medici dicevano che non avevo niente, ma io mi sentivo male dentro e solo la fede avrebbe potuto guarirmi”.