Ghera (FdI): «Roma va amata, la Lega continua a guardare solo al Nord»

«Roma va amata e rispettata. E oggi c’è bisogno di un impegno nazionale che la metta alla pari delle altre capitali europee. La polemica sterile suscitata da chi la paragona a comuni più piccoli, con minori responsabilità ed importanza a livello nazionale denuncia il vero interesse della Lega orientato verso il settentrione e non nei confronti di tutta la Nazione». Ad affermarlo è Fabrizio Ghera, capogruppo di Fdi alla Regione Lazio e candidato alle prossime elezioni europee. Ghera ha commentato all’Adnkronos la minaccia del leader del Carroccio a non votare il decreto Salva Roma sulla base di un principio di uguaglianza e parità con le altre città. La diatriba in corso «fa capire che gli interessi degli altri movimenti sono localizzati al nord, evidentemente in alcune parti geografiche dell’Italia e non in tutta la Nazione, come qualcuno sta cercando di far credere», commenta il capogruppo Fdi alla Regione Lazio, già consigliere dell’Assemblea Capitolina e dal 2008 al 2013 assessore ai Lavori pubblici e Periferie di Roma Capitale. È «una critica alla Lega Nord a chi vuole prendere voti a Roma ma con queste posizioni fa capire di avere interessi solo per una parte del Paese. Purtroppo non si possono far pagare ai romani le incapacità delle giunte Marino e Raggi, che sono state incapaci ad intervenire per il decollo della città».