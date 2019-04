Gemelline fanno la lotta nella pancia della mamma: l’ecografia fa il giro del web (video)

Due gemelline omozigote giocano a fare la lotta nell’utero della mamma. L’ecografia arriva dalla Cina ed è diventata virale. Le piccole sono nate l’11 aprile a Yinchuan City, nella provincia cinese di Ningxia. Sono state soprannominate “Ciliegia” e Fragola”, come i frutti preferiti dalla madre durante la gravidanza. Secondo il Daily Mail il padre ha raccontato di aver visto le figlie abbracciarsi: «Siamo stati così toccati – ha detto – Le bambine erano così piccole e sapevano come prendersi cura l’una dell’altra. Credo che vivranno l’un l’altro in armonia quando cresceranno».