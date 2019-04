Gaffe dei pacifisti: «Via l’F-104 dal cortile dell’università, ricorda la guerra». Ma è un aereo da difesa

Via l’aereo storico dal cortile dell’Università. “Ricorda la guerra”, è la motivazione del rettore della Cattolica di Piacenza, mosso dalle proteste dei pacifisti della facoltà che ne chiedevano la rimozione in quanto simbolo militare. L’intercettore F-104 — in realtà un aereo da difesa — era stato dato all’università dall’Aeronautica militare otto anni fa e sistemato nel giardino della sede piacentina della Cattolica per ricordare Gemelli, medico e scienziato, pioniere degli studi di psicofisiologia dell’uomo in volo.

«È una decisione presa dai colleghi del consiglio di facoltà perché hanno ritenuto che non si cogliesse più il valore rappresentativo del monumento per l’università, visto che non siamo un ateneo tecnologico. Né la sua relazione con Piacenza — spiega al Corriere della Sera il rettore della Cattolica Franco Anelli —. Fino a qualche anno fa, infatti, in città c’era una base militare dove volavano proprio gli F-104». A decidere la rimozione, una delibera delle Facoltà d’ ateneo perché l’ aereo «richiama la guerra», si legge nel documento. Ma dove finirà l’F-104? Forse in un museo.