Foibe, stop ai convegni negazionisti. E l’Anpi ha una crisi di nervi: “Vogliono imbavagliarci”

L’Anpi va fuori di testa dopo lo stop a ogni contributo epatrocinio a beneficio di soggetti pubblici e privati che, direttamente o indirettamente, negano o sminuiscano il dramma delle Foibe e dell’Esodo giuliano- dalmata. La proposta approvata dalla Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia, proposta dal centrodestra e approvata all’unanimità scatena le ire dei partigiani. Che rispondono: «La mozione del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia di accusa all’Anpi e all’Istituto regionale per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea del Friuli-Venezia Giulia di riduzionismo o addirittura negazionismo sul dramma delle foibe e dell’esodo, rappresenta una inaccettabile censura perché nega libertà e legittimità alla ricerca storica in base ad un pregiudizio di ordine politico e ideologico». A denunciarlo, in una nota, è la segreteria nazionale dell’Anpi.

Foibe, i convegni negazionisti dell’ampi

E’ grottesco che a parlare di pregiudizio ideologico o di censura sia proprio l’Anpi. In occasione delle celebrazioni del Giorno del Ricordo sono stati organizzati diversi convegni in alcune parti d’Italia, anche a cura dell’Associazione nazionale partigiani d’Italia (ad esempio la sezione di Parma), «che hanno avuto il solo fine di mettere in discussione il dramma delle foibe e delle drammatiche vicende correlate con proiezioni di video dal titolo “La Foiba di Basovizza: un falso storico”, “Norma Cossetto: un caso tutt’altro che chiaro”, firmati da chi in passato ha ricevuto contributi regionali per decine di migliaia di euro», si legge nel documento approvato. E hanno il coraggio di parlare di censura?

Foibe, l’Anpi contrattacca

L’Anpi insiste. «È gravemente faziosa la mozione perché assume l’opinione degli estensori come inconfutabile verità, mentre in particolare in questa regione occorrerebbe bandire qualsiasi uso politico della storia e approfondire la conoscenza e il confronto su basi scientifiche. È un atto di irresponsabilità – strilla l’Anpi – perché, strumentalizzando il terribile dramma delle foibe, fomenta un clima di odio e di rivincita e riapre tensioni del passato con i Paesi confinanti, in particolare Slovenia e Croazia. Si permette di delegittimare l’Anpi e l’Istituto regionale per la storia della Resistenza, rivelando così un intollerabile spirito di vendetta non solo verso questi istituti al servizio della Repubblica, ma specialmente verso la Resistenza». Sentire l’Anpi accusare altri di uso politico della storia sarebbe cosa comica, se non fosse riferita a un capitolo tragico di storia come quello delle foibe. L’Anpi pretende di possedere le chiavi della verità, di usare alla sua maniera e per sempre quelle che De Felice definiva le “vulgate”. E vede – soprattutto – chiudere i “rubinetti” da parte della Regione alle sue innumerevoli iniziative di parte e negazioniste.

I gendarmi della memoria

Ma la prosopopea è dura a morire. Concludono i gendarmi della memoria: «L’Anpi non si farà certo intimidire da questi grotteschi tentativi di sanzionare chi da settant’anni custodisce la memoria della Resistenza e difende la Costituzione; nello stesso tempo l’Anpi denuncia il disegno oscurantista e autoritario che sta prendendo piede nel nostro Paese e di cui questa mozione è una prova gravissima e lampante».