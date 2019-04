Fitto: «Dobbiamo ridare una casa a tanta gente di centrodestra»

«La prospettiva è quella di ridare una casa a tanta gente di centrodestra nel nostro paese: così Raffele Fitto dichiara la sua adesione al progetto di Giorgia Meloni alla Conferenza programmatica di FdI a Torino.

«Si può fare maggior deficit – afferma Fitto criticando la politica economoca del governo- il problema è che. se si fa maggior deficit per la spesa pubblica improduttiva come nel caso del reddito di cittadinanza, si va in una drezione sbagliata».

«Oggi -continua – si apre una dimensione nuova che può aprire una prospettica concreta. È per questo che abbiamo scelto di essere in questa dimensione. La prospettiva è quella di ridare una casa a tanta gente di centrodestra nel nostro paese. Il termometro no devono essere i sondaggi ma il nostro impegno0.»

«Non si può andare avanti < conclude Fitto- con due forze politiche al governo che non sono compatibili tra loro. Noi abbiamoa accolto questo appello Ci siamo oggi in campagna elettorale e ci saremo nei prossimi anni per il futuro del nostro peaese.»