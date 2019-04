Fabio Fazio, spunta una trattativa segreta con Discovery

Fabio Fazio trasloca? Probabilmente sì. E non si tratterebbe di un cambio Rete, ma di un viaggio solo andata dalla Rai ad un’altra grande tv. C’è chi spiffera, tra i corridoi della Rai, di una trattativa segreta tra il conduttore di “Che tempo che fa?” e Discovery (la Rete televisiva che è cresciuta notevolmente negli ultimi anni). Sempre secondo una fonte che vuole rimanere anonima, ci sarebbe una trattativa in corso blindatissima. Fazio, infatti, avrebbe già incontrato i vertici di Discovery a Milano, ma non si sa cosa gli sarebbe stato proposto. Il condizionale è d’obbligo in questo caso. Intanto, l’indiscrezione legata ad un suo possibile addio a Rai1 sta circolando da settimane, visto che da il suo programma della domenica sarebbe scomparso dai nuovi palinsesti 2019-2020. Cosa accadrà nei prossimi mesi? La partita è aperta.