Europee, depositate le liste. Con Meloni scendono in campo Fitto, Mussolini, Gardini e Alberoni

Giorgia Meloni guida le liste di Fratelli d’Italia alle elezioni europee in tutte le circoscrizioni. Una partita fondamentale quella che Fratelli d’Italia gioca in Europa e che vede proiettata verso un risultato più che soddisfacente, secondo i sondaggi, la formazione dei “patrioti” e sovranisti di destra.

Circoscrizione Nord Ovest

In lista dopo Giorgia Meloni ci sono anche il sociologo Alberoni, Carlo Fidanza, Stefano Giovanni Maullu, Fabrizio Bertot e Daniela Santanché. Questi i 18 candidati, 9 uomini e 9 donne, in ordine alfabetico: Giovanni Berrino, Fabrizio Bertot, Ubaldo Emilio Borchi, Marina Chiarelli, Novella Ferrini, Carlo Fidanza, Pietro Fiocchi, Daniela Garnero Santanché, Agostino Ghiglia, Rosaria Lombardi, Giovanni Maullu, Nicoletta Molinari, Federica Picchi, Mafalda Poli, Paola Renata Radaelli, Giuseppe Romele, Roberto Rosso, Maurizia Rota.

Circoscrizione Nord Est

Dopo l’addio a Forza Italia Elisabetta Gardini corre con Fratelli d’Italia alle europee. Gardini è al numero otto della lista, formata da 15 candidati. Dietro la capolista Meloni ci sono: Sergio Antonio Berlato, Cristian Bolzonella, Luca Ciriani, Renata Dalfiume, Isabella Dotto, Michele Facci, Gardini, Francesca Gerosa, Giulia Manzan, Massimo Mariotti, Fabio Pietrella. La coda della lista è formata dal fittiano Remo Sernagiotto e da Maria Cristina Sandrin, detta Siora Gina, fondatrice di ‘Popolo in Movimento’ e nota sul web come Siora Gina, una signora veneta che in bigodini parla di politica senza peli sulla lingua.

I candidati nella circoscrizione Italia Centro

Sono 15 le candidature di Fratelli d’Italia nell’Italia centrale per le prossime elezioni europee. A Giorgia Meloni capolista, seguono i nomi, in ordine alfabetico: Francesco Acquaroli, Arianna Alessandrini, Roberta Angelilli, Alfredo Antoniozzi, Monica Stefania Baldi, Marco Bertolini, Ida Collu, Fabrizio Ghera, Alessio Pestelli, Diego Petrucci, Federica Picchi, Nicola Procaccini, Luca Romagnoli, Michele Sciurpa.

Circoscrizione Italia Sud e Isole

Al Sud la capolista Meloni è seguita da Caio Giulio Cesare Mussolini, pronipote di Benito Mussolini, Raffaele Fitto, eurodeputato uscente ed ex presidente della Regione Puglia ed ex ministro per le Regioni, e Salvatore Ronghi, segretario federale di Sud Protagonista. Al Sud numero due della lista è Raffaele Stancanelli, seguito da Maria Carolina Varchi, Giovanni Luca Cannata, Maria Fernanda Gervasi, Francesco Rizzo detto Ciccio, Antonella Zedda e Francesco Paolo Scarpinato.“