“Esserci sempre”: la Polizia di Stato festeggia i 167 anni dalla fondazione

Al fianco dei cittadini da oltre 150 anni. La Polizia di Stato celebra oggi il 167esimo anniversario della fondazione alla presenza delle più alte cariche dello Stato. Sarà la splendida “Terrazza del Pincio”, a Roma, a ospitare l’evento, che si svolge nel giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge che ha disegnato l’organizzazione e i compiti degli uomini e delle donne in divisa. #Essercisempre, il popolare hashtag della Polizia di Stato, identifica l’obiettivo dell’iniziativa: condividere la ricorrenza con i cittadini, ai quali è rivolto l’operato quotidiano delle donne e degli uomini della Polizia di Stato.

Più di 7,6 milioni di chiamate al 113, quasi 21 mila al giorno; oltre 4 milioni di persone e 5 milioni di veicoli controllati, 16.156 soggetti arrestati e 67.096 denunciati. E ancora: quasi 470 mila persone, 160 mila veicoli e 51 mila esercizi commerciali sottoposti a controlli antiterrorismo che hanno portato all’arresto di 957 persone e all’espulsione di 126 soggetti per motivi di sicurezza dello Stato. Sono i numeri principali e significativi della capillare attività della Polizia nel corso del 2018 resi noti in occasione del 167/o anniversario della fondazione: calano tutti gli indicatori relativi a omicidi, furti e rapine ma aumentano i reati che vedono come vittime i minori.

Medaglie agli sportivi delle Fiamme Gialle

Durante la cerimonia verranno consegnate le onorificenze e le ricompense ai poliziotti caduti in servizio, a quelli che hanno portato a termine importanti attività operative e agli sportivi olimpici del Gruppo Fiamme Oro che hanno conseguito importanti risultati sportivi nel corso dell’anno. Quest’anno, inoltre, in occasione del centesimo anniversario dell’aquila, emblema della Polizia di Stato che accompagna l’istituzione sin dal 1919, “con il suo portato di storia, valori, tradizione, sacrificio e abnegazione”, è stata realizzata una medaglia commemorativa, raffigurante l’aquila dorata dalle ali spiegate. Il presidente della Repubblica quest’anno ha concesso anche la medaglia d’oro al merito civile alla bandiera della Polizia di Stato per le attività antiterroristiche svolte dalla Polizia di prevenzione e dalla Digos che, “con eccezionale valore e senso del dovere, hanno profuso ogni energia nella lotta al terrorismo e all’eversione dell’ordine democratico, per la difesa dei valori e delle Istituzioni della Repubblica”.

Festa anche per le donne in divisa da 60 anni

Celebrazioni anche per le donne in divisa: quest’anno ricorre anche il 60esimo anno dall’istituzione dell’allora Corpo di Polizia Femminile, che ha dato possibilità alle donne di far parte della Polizia di Stato, ricoprendo a pieno titolo e a tutti i livelli un ruolo fondamentale. In tribuna saranno presenti una rappresentanza di Funzionari della Polizia di Stato, che indossa, sugli abiti civili, la sciarpa tricolore come simbolo della esclusiva missione del Funzionario di Pubblica Sicurezza, chiamato a garantire “la salvaguardia delle istituzioni democratiche e il sereno e ordinato svolgimento della convivenza civile per l’esercizio delle libertà costituzionali e dei diritti dei cittadini”.

Il concerto al Quirinale

Come di consueto al Quirinale, alle 16, si terrà il suggestivo cambio della guardia con lo squadrone a cavallo in uniforme storico-risorgimentale e la Banda della Polizia di Stato eseguirà un concerto con alcuni dei brani più simbolici del repertorio istituzionale. La cerimonia potrà essere visto in diretta sull’account Facebook “Polizia di Stato” e sul sito istituzionale www.poliziadistato.it. Inoltre, sarà possibile seguirlo anche attraverso il live twitting dall’account @poliziadistato, con l’hashtag #AnniversarioPolizia.