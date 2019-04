Elisabetta Gardini correrà nel nordest per Fratelli d’Italia. Il benvenuto di Giorgia Meloni

“Sono felice di accogliere Elisabetta Gardini, da ieri fra i Conservatori europei, nella lista di Fratelli d’Italia per il Nordest. Conosce l’Europa, saprà difendere gli interessi d’Italia”. Lo ha ha detto Giorgia Meloni, leader di Fdi, che alla sala Santa Chiara, in occasione della presentazione del Patto per il lavoro, ha annunciato la notizia insieme all’eurodeputata uscente di Forza Italia. Benvenuta anche da Francesco Lollobrigida, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera: “Benvenuta in Fratelli d’Italia a Elisabetta Gardini, donna e politica di grande valore che correrà nella nostra lista per il Nord Est alle europee. Siamo sicuri che s’impegnerà con la forza che la contraddistingue per la promozione e la difesa dell’interesse della Nazione”. Immediato il commento della Gardini: “Sono molto contenta di essere stata accolta nel partito di Giorgia Meloni. Credo che una leader donna sia un buon inizio per il cambiamento e devo ringraziare Raffaele Fitto, vice presidente del gruppo dei Conservatori, che hanno aperto le porte”, ha detto infatti Elisabetta Gardini subito dopo l’ufficializzazione della candidatura nelle liste di Fdi nella circoscrizione nordorientale.