È morto Giuseppe Ciarrapico: una vita da imprenditore e politico, fu senatore del Pdl

È morto a Roma all’età di 85 anni Giuseppe Ciarrapico. A quanto apprende l’Adnkronos Ciarrapico è deceduto questa mattina alle 7,40 nella clinica della Capitale Quisisana dove era ricoverato. Nato a Roma il 28 gennaio 1934 è stato un notissimo imprenditore e politico. Editore di diverse testate locali del centro Italia, si candidò al Senato con il Popolo della Libertà e fu senatore nella sedicesima legislatura dal 2008 al 2013. È stato anche presidente della Roma calcio dal 1991 al 1993. Era soprannominato il “Re delle acque minerali”, in quanto proprietario delle terme di Fiuggi. Era gravemente malato da tempo. Le sue condizioni erano peggiorate nell’ultimo periodo.

«Peppino Ciarrapico è stato un editore scomodo. E anche una personalità forte, gli si voleva bene e ci si litigava. Lo ricordo con affetto», ha detto Francesco Storace non appena appresa la scomparsa dell’imprenditore.

«Peppino Ciarrapico è stato un protagonista della vita italiana nelle sue molteplici vesti di imprenditore, editore, parlamentare, anello di congiunzione di diverse realtà politiche e finanziare», ha affermato Maurizio Gasparri. «Una vita intensa, spesso in prima linea, talvolta costellata da scontri e amarezze. Tra le tante fasi della sua vita voglio ricordare quella dell’editore di libri che rompevano un muro di silenzio e di censura sulla storia e sul pensiero del Novecento. In tempi recenti fu eletto in Senato. Lo ricordo soprattutto per il coraggio con cui in anni di aggressione difese la causa della destra».

«Ha rappresentato per la mia generazione un grande spazio editoriale», ha ricordato Domanico Gramazio, «da quando assunse negli anni 70 la direzione amministrativa del Secolo per volonta di Almirante di cui fu l’editore. Siamo stati sempre molto amici nella legislatura conclusasi a marzo del 2013 seduti allo stesso banco con il gruppo del Pdl in Senato centinaia le interrogazioni e gli atti parlamentati che portano la mia firma e quella di Ciarrapico».

«Peppino Ciarrapico è stato prima di tutto un grande coraggioso indomito editore in un momento difficile per il dibattito delle idee nel nostro Paese», le parole di Adolfo Urso. «In lui ricordiamo lo spirito libero di chi non si arrende alle circostanze avverse, pronto sempre a manifestare le proprie idee anche quando non è conveniente farlo».

«Ho sempre ammirato Giuseppe Ciarrapico per il suo dinamismo, per la sua intelligenza imprenditoriale, per la sua umanità», ha detto Adalberto Baldoni. «Sono orgoglioso di avere lavorato al Secolo d’Italia quando in momenti difficili ha saputo difenderlo e potenziarlo. Anche i suoi avversari politici hanno sempre rispettato i suoi ideali. Perché Peppino era soprattutto uomo coerente».