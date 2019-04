È Gianni Lampis di Fratelli d’Italia l’assessore più giovane della storia della Sardegna

Ha 30 anni, classe 1988, laureato con il massimo dei voti in Giurisprudenza all’università di Cagliari, consigliere regionale nella XV legislatura, consigliere provinciale nella (soppressa) provincia del Medio Campidano dal 2010 e vice sindaco di Arbus (Su), Gianni Lampis è l’assessore regionale più giovane dell’Autonomia della Sardegna. Responsabile dell’Ambiente, fedelissimo di Giorgia Meloni, è stato nominato stamani dal Presidente Christian Solinas (il secondo presidente più giovane della Sardegna) nel corso della seduta di insediamento del consiglio regionale eletto il 24 febbraio. “Emozionato e orgoglioso di rappresentare Fratelli d’Italia in giunta”, dice all’AdnKronos, Lampis rimane orfano di madre giovanissimo, figlio di un allevatore, e cresce politicamente nelle fila di Fratelli d’Italia, facendo tutta la gavetta. Ad appena 22

anni raggiunge l’elezione in consiglio provinciale distinguendosi per l’opposizione al centrosinistra, sempre improntata alla correttezza e agli argomenti politici, mai al personalismo. Candidato alle elezioni regionali nel 2014 per diverse volte entra ed esce dall’assemblea di via Roma che per problemi di ricorsi e falle legislative. Candidato alla Camera nel 2018 nel collegio di Oristano non viene eletto e si ricandida a febbraio 2019 per le regionali, ottenendo 1947 voti sfiorando l’elezione nel difficile collegio del Medio Campidano. Oggi la nomina ad assessore dell’Ambiente della Regione Sardegna: “Un incarico di grande responsabilità che cercherò di svolgere nel modo migliore possibile. Certo – spiega – potrò sbagliare, ma il mio sarà un mandato che svolgerò nel solo interesse della Sardegna”.