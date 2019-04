Due papà e un figlio da mamma surrogata. Vendola: «Ma la mia è una famiglia normale» (video)

In diverse interviste televisive, l’esponente di Sinistra Italiana Nichi Vendola racconta la sua esperienza come padre di Tobia, nato con gestazione surrogata da una mamma canadese che poi ha lasciato il neonato al compagno di Vendola: “Avrei adottato se la legge lo consentisse ai genitori omosessuali, la mia è una famiglia normale, non capisco lo scandalo. Un tempo quelli come me, i gay, erano una minaccia perché non facevano figli, oggi io sono una minaccia perché lo faccio un figlio…». Lo fa? Magari lo adotta o per qualcuno lo commissiona…