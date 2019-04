Domenica a Torino si chiude la conferenza di Fratelli d’Italia. C’è anche il Capitano Ultimo

Domani, domenica 14 aprile 2019, si chiude al Lingotto Fiere di Torino (Via Nizza 294) si conclude la conferenza programmatica di Fratelli d’Italia dal titolo “In Europa per cambiare tutto”.



Un parterre ricco di protagonisti non solo del mondo della politica. Alle ore 10 è previsto l’intervento di Alberto Cirio, candidato alla Presidenza della Regione Piemonte per il centrodestra. A seguire Franz Vismara della comunità di recupero di San Patrignano che porterà la sua testimonianza sulla lotta alla droga e sulle politiche di recupero dei tossicodipendenti. Alle 10,30 è in scaletta l’intervento di Massimo Gandolfini, presidente del Family Day, che nei giorni scorsi per il forum di Verona è entrato nel bersaglio degli attacchi della sinistra.



Marco Bertolini, generale e presidente dell’Associazione Paracadutisti d’Italia porterà la testimonianza del mondo militare. Particolarmente atteso l’intervento alle 10,50 di Sergio De Caprio meglio noto come Capitano Ultimo, presidente del Sindacato Italiano Militari. Eroe della lotta alla mafia e artefice della cattura del boss Totò Riina. Alle 11 sarà la volta di Marina Calderone, presidente del Consiglio nazionale dell’ordine dei Consulenti del lavoro. A seguire, il sociologo Francesco Alberoni, candidato di Fratelli d’Italia alle Europee. Subito dopo, Giampaolo Rossi, oltre che consigliere di amministrazione Rai, intellettuale sovranista della prima ora. Alle 11,40 è previsto invece l’intervento del ministro dell’Economi del governo Berlusconi, Giulio Tremonti. Il giornalista Mediaset Mario Giordano interverrà per ultimo, prima dell’Intervento conclusivo di Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia.