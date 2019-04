Def spunta la dual tax La flat tax si scinde in due aliquote Irpef, del 15% e del 20%, da finanziare in gran parte con la “riconversione” delle agevolazioni fiscali. La tanto attesa riduzione dell’Imposta sulle persone fisiche trova spazio, per il momento, nella bozza del Piano nazionale di riforme, il documento che accompagna il Def. ”Il sentiero di riforma per i prossimi anni -si legge- prevede la graduale estensione del regime d’imposta sulle persone fisiche a due aliquote del 15% e 20%, a partire dai redditi più bassi, al contempo riformando le deduzioni e detrazioni”. L’obiettivo del governo, si sottolinea nel Pnr, ”è di ridurre la pressione fiscale su famiglie e imprese e di snellire gli adempimenti relativi al pagamento delle imposte. Il concetto chiave è la ‘flat tax’, ossia la graduale introduzione di aliquote d’imposta fisse, con un sistema di deduzioni e detrazioni che preservi la progressività del prelievo”.

Scatta l’allarme Iva

Ma il Def non può dimenticvare le clausole di salvaguardia legate all’Iva. E infatti non le dimentica Il governo è riuscito a disinnescarle per il 2019, ma dal prossimo anno tornano nuovamente sul campo. E il Def su questo punto fa scattare nuovamente l’allarme: “La lettura della previsione tendenziale deve tenere conto del fatto che la legislazione vigente, come modificata dalla Legge di Bilancio 2019, prevede un aumento delle aliquote Iva a gennaio 2020 e a gennaio 2021, nonchè un lieve rialzo delle accise sui carburanti a gennaio 2020”.