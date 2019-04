Dava cibo solo ai rom, il parroco ci ripensa e dà ragione a CasaPound: «Prima gli italiani»

Alla fine anche il parroco se ne è reso conto: distribuire aiuti alimentari solo ai rom crea discriminazione e suscita tensioni sociali. E così, nella parrocchia di San Gregorio Magno alla Magliana, a Roma, ora la priorità verrà data alle famiglie italiane in difficoltà. «La parrocchia è enorme, il quartiere è difficile. Devo placare gli animi», ha spiegato in queste ore don Antonio Interguglielmi.

CasaPound al parroco: «Aiuta gli italiani in difficoltà»

Quattro giorni fa, in parrocchia, la distribuzione pasquale di aiuti alimentari si era trasformata in un andirivieni di nomadi, che aveva escluso chiunque altro e fatto infuriare e mobilitare gli abitanti del quartiere, donne in testa. Sulla vicenda si è mobilitata anche CasaPound, che ha «voluto dare un segnale forte di vicinanza ai nostri connazionali», allestendo proprio nei pressi della parrocchia una distribuzione alimentare dedicata alle «famiglie italiane del quartiere, di fatto abbandonate da Chiesa e istituzioni». «Su chiamata dei cittadini allarmati da un nuovo arrivo di nomadi nel quartiere, siamo intervenuti per verificare di persona il via vai di rom dalla parrocchia», ha spiegato Valerio Tamburini, responsabile territoriale di CasaPound, ricordando che la Magliana è una zona «già piena di insediamenti abusivi frequentati, come è noto alle cronache, da soggetti rom che da anni, quotidianamente, commettono reati». «Invitiamo il parroco e il personale della Chiesa a dare un contributo concreto alle distribuzioni alimentari con cui settimanalmente aiutiamo i nostri connazionali in difficoltà», ha proseguito Tamburini, sottolineando che «non ci risulta che analogo trattamento (a quello riservato ai rom, ndr) venga riservato agli italiani in difficoltà».

Le voci del quartiere: «Si pensi ai nostri poveri»

Nel frattempo, anche le famiglie del quartiere si sono mosse, andando a parlare con il parroco per spiegare il loro punto di vista. «Siamo andate dal parroco per dirgli che la gente dona pensando di aiutare i poveri del quartiere, invece restano senza pacchi per colpa dei rom», ha spiegato una signora della zona, Vera, riferendo che il nuovo corso è stato deciso insieme a don Antonio. «Ci siamo messi d’accordo, ha detto che d’ora in poi avrebbe pensato prima a noi», ha raccontato Vera. Ricostruzione confermata poi anche dal sacerdote. «Non posso rischiare che esploda un’altra Torre Maura. La parrocchia è enorme, il quartiere difficile. Devo placare gli animi. Ai rom ho già distribuito 50 pacchi di Pasqua, ai residenti 120. Ora prima gli italiani, sì. Devo occuparmi soprattutto dei 30mila residenti affidati a me, i rom sono questione che riguarda più la Caritas», ha detto il parroco a Repubblica, che ha raccolto anche la testimonianza di altre donne del quartiere. «Ho 3 figli, uno invalido, e lavora solo mio marito. Non arriviamo a fine mese ma lasciamo il pacco a chi ha più bisogno. Vi par giusto che vada ai rom?», ha spiegato al quotidiano la signora Danila, rifiutando qualsiasi accusa di razzismo.