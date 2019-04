Da “Ciao Darwin” alla galera: arrestata la showgirl Kyra Kole, si prostituiva in un centro massaggi (video)

È accusata di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione in un centro massaggi di Seregno, in provincia di Monza e Brianza. I carabinieri hanno fermato una cittadina ungherese, nota nel mondo dello spettacolo con lo pseudonimo di Kyra Kole. Le indagini sono iniziate nel dicembre del 2018 e hanno portato al sequestro del centro massaggi e di due conti correnti. L’attività illecita avviata dalla donna, secondo gli inquirenti, ha generato un volume d’affari stimato in circa 70mila euro l’anno. La donna è una popolate showgirl e si esibisce spesso anche come dj. Kole, infatti, fa parte del cast fisso di “Ciao Darwin”, con Paolo Bonolis, ed è nota per la sua collaborazione con i Gemelli Diversi e finita anche in alcuni servizi de “Le Iene”. Kole ha posato per un servizio di Playboy Spagna (è stata una delle playmate del 2019) e ha anche lavorato come attrice (nel 2010 accanto a Monica Bellucci e Louis Garrel nel film “Ho visto gli angeli” di Philippe Garrel) e ballerina in molti musical. Negli ultimi tempi si esibiva spesso e volentieri alla consolle come DJ. Nel 2012 ha inciso il suo primo disco, “U Got 2 Let the Music”, prodotto da Amerigo Provenzano e Mauro Minieri.

La soubrette avrebbe avviato un giro di prostituzione all’interno di un centro massaggi di Carate Brianza, con un giro d’affari di circa 70mila euro l’anno.